Le fondateur du légendaire label de rap américain 'Death Row' pourrait sortir de prison après 31 ans

C'est un des labels les plus connus du monde du rap. Entre 1991 et 2006, Death Row Records a fait signer des légendes comme Dr Dre, 2Pac, MC Hammer ou encore Snoop Dogg. A l'origine de cette industrie qui a écoulé plus de 50 millions d'albums et engendré près de 750 millions de dollars de recettes, deux hommes : Suge Knight et Michael Harris, dit "Harry O". Mais ce dernier a vu le succès de son entreprise... depuis sa cellule de prison, à San Quentin.

Michael Harris était en détention depuis 1988 pour tentative de meurtre et kidnapping, lorsqu'il a trouvé le nom 'Death Row', une référence au célèbre "couloir de la mort" dans lesquels les condamnés à mort attendent avant d'être exécutés. Ce baron de la cocaïne a même grandement aidé le label à se lancer, en créant Godfather Entertainment, la société-mère de Death Row, avec à la clé un investissement de 1,5 million de dollars.

Mais après 31 ans derrière les barreaux, Harry O pourrait enfin se retrouver à l'air libre pour fêter l'empire qu'il a contribué à fonder. Le Daily Mail révèle que l'ancien criminel pourrait être libéré bientôt. Pendant sa détention, Harry O a changé, affirme-t-il : "Pendant 30 ans, j'ai fait partie du problème. Cependant, au cours des années, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire partie de la solution. Il s'agit de retourner à la société avec ma nouvelle vision, avec des talents et des inspirations nouvelles. Je dois rendre un coup de pouce aux communautés qui ont désespérément besoin de mon aide."

Un véritable businessman depuis sa cellule

L'ancien gangster a grandi dans le quartier pauvre de South Central à Los Angeles, dans les années 1960, commençant à vendre de la cocaïne à seulement 20 ans, en fréquentant les gangs des Crips. Devenu un véritable businessman, il avait fondé un empire de la drogue, mais aussi une société de limousines, une épicerie ou encore un salon de coiffure à Beverly Hills. Sans compter Death Row, qu'il avait continué à suivre de près, remportant même un procès contre l'autre fondateur du label, Suge Knight, qu'il accusait de ne pas lui verser la part des recettes qui lui revenait.

Harry O compte payer sa dette à la société en rejoignant une entreprise philanthropique du Texas qui vient en aide aux personnes en grande difficulté. "Je sais qu'à partir du moment où je serai libre, je vais travailler d'arrache-pied pour changer des vies", affirme-t-il. Nul doute qu'il sera bien reçu par ceux qu'il a contribué à faire connaître, comme Snoop Dogg. En revanche, il ne pourra probablement pas se réconcilier avec Suge Knight : ce dernier purge actuellement une peine de 28 ans pour homicide dans une affaire de course-poursuite...