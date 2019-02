Le fondateur de Huawei est confiant: "Les Etats-Unis ne pourront pas nous écraser"

La BBC a diffusé une interview rare de Ren Zhengfei, 74 ans et fondateur du géant chinois des télécoms Huawei. L’homme ne s’est pas laissé impressionner par les attaques dont son groupe fait l’objet, bien qu’elles le touchent personnellement.

La fille de Ren Zhengfei, directrice financière de Huawei, a été arrêtée en décembre dernier au Canada, à la demande des États-Unis qui l’accusent d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran et demandent son extradition. Elle est pour l’instant en liberté surveillée. Pour son père, cette arrestation est politique. Washington chercherait à endiguer la croissance de Huawei, mais n’y arriverait pas. « Les États-Unis ne pourront pas nous écraser, s’est-il félicité. Le monde ne peut pas se passer de nous, car nous sommes plus avancés que nos concurrents. Le fait que les États-Unis continuent de nous viser nous a forcés à améliorer nos produits et nos services. »

Sur les talons d'Apple

Les attaques dont Huawei est la cible seraient en fait liées à ses liens supposés avec les services de renseignement chinois. Ces services secrets seraient en mesure d’utiliser les technologies de Huawei pour l’espionnage. Ces soupçons ont poussé les États-Unis et l’Australie à écarter Huawei du développement de leur réseau 5G. Washington fait également pression sur ses alliés pour qu’eux aussi écartent Huawei de la construction de leur propre réseau, mais des pays comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni hésitent à les suivre sur ce terrain.

Avec 206 millions de smartphones vendus sous sa marque en 2018, 34% de plus qu’en 2017 Huawei fait un carton en Chine, mais pas seulement. Dans ses pubs, elle insiste volontiers sur la qualité de ses technologies, ici la qualité de la photo avec un smartphone de sa gamme.