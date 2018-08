Le fils de Stephen King persuadé d'avoir identifié la victime d'un crime de 1974 dans "Les Dents de la mer"

Le fils de l’écrivain Stephen King est convaincu d’avoir identifié la victime d’un crime datant des années 1970 aux États-Unis en regardant... "Les dents de la mer": selon lui, la disparue aurait été figurante dans le célèbre film d’horreur.

Le 26 juillet 1974, le corps d’une jeune femme allongée face contre terre était découvert par une adolescente promenant son chien sur une plage de Provincetown, aux États-Unis. La victime avait le crâne écrasé et les deux mains coupées, son jean Wrangler et son bandana roulés en guise d’oreiller. Une affaire surnommée par la presse "le meurtre de la dame des Dunes", et qui n’a jamais été résolue: la victime n'a même jamais pu être identifiée.

Mais sur son blog, Joe Hill, le fils du romancier Stephen King, est persuadé d'avoir trouvé la solution: "Depuis sa mort, écrit-il, personne ne s’est avancé pour dire Je l’ai vue. Je l’ai rencontrée quelques semaines avant qu’elle ne soit retrouvée. Je peux vous dire son nom. Et si nous l’avions tous vue ? Et si elle était devant nous depuis des décennies et que nous ne l’avions juste pas remarquée?"

L'attention de l'écrivain a en effet été attirée par le visage d’une figurante, qui portait elle aussi un jean et bandana bleu, qui ressemble selon lui fortement au portrait-robot de la victime. Après enquête, il relève que la scène dans laquelle on aperçoit la jeune figurante a été tournée sur l’île de Martha’s Vineyard, soit à une centaine de kilomètres de Provincetown, un mois seulement avant la découverte de la "Dame des dunes".

Il y a peu de temps, Joe Hill a décidé de présenter sa théorie à un agent du FBI : "Je pensais qu’il allait se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il a levé un sourcil et il m’a dit : Tu sais, cela pourrait valoir le coup de creuser un peu plus ta théorie. Il pourrait bien y avoir quelque chose à en tirer. Des théories bien plus étranges ont résolu des crimes bien plus vieux".

Le FBI aurait suite à cela décidé de réchauffer le "cold case"... et Joe Hill lance un appel à la communauté virtuelle: "Voici tout ce que nous avons vraiment: une ressemblance frappante avec une fille qui est morte, des coïncidences de temps et de géographie, et un auteur d'histoires d'horreur qui a un "sentiment". Les chances sont minces que la Dame des Dunes soit la figurante du film… mais peut-être pas incroyablement minces. Je transpose cette possibilité dans le plus grand instrument de résolution de casse-tête jamais créé par l'homme: Internet. Cherchez la femme. Avez-vous passé l'été 1974 dans un de ces lieux? Vous étiez dans JAWS? Qui d'autre était là, le jour où ils ont tourné la séquence? A qui avez-vous parlé entre deux prises? De quoi vous rappelez-vous?"