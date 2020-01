Le film "Parasite" remporte le grand prix de l'Union de la presse cinématographique belge

Le grand prix annuel de l'Union de la presse cinématographique belge a été décerné jeudi soir au film "Parasite" du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho."'Parasite' a ainsi - largement - émergé d'un second tour, face aux quatre autres finalistes, à savoir "Dolor y Gloria" (Pedro Almodovar), "Joker" (Todd Philipps), "Les Misérables" (Ladj Ly) et "Portrait de la jeune fille en feu" (Céline Sciamma)", selon un communiqué transmis dans la nuit de jeudi à vendredi. "Le Jeune Ahmed" des frères Dardenne est, quant à lui, arrivé en tête des films belges. Le prix Humanum, attribué à une oeuvre servant de plaidoyer pour vivre en harmonie parmi différents peuples, a été remis au drame policier français "Les Misérables" de Ladj Ly. Fondée en 1925 par sept journalistes, l'Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB), représentant national de la Fédération Internationale de la Critique de Cinéma (FIPRESCI), se compose aujourd'hui d'une centaine de critiques et de journalistes issus de tout le pays, ayant un lien professionnel avec le septième art.