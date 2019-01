Le film "Girl" de Lukas Dhont dans la course aux Golden Globes remis dimanche

"Girl", premier long métrage du Belge Lukas Dhont, tentera dimanche de se distinguer comme meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes. Ces récompenses, décernées par l'association de la presse étrangère à Hollywood (HFPA) et qui ouvrent la saison des prix aux Etats-Unis, seront remises en soirée (durant la nuit de dimanche à lundi en Belgique).

Multiprimé depuis sa présentation en première mondiale au Festival de Cannes en mai dernier, "Girl" concourra face à la Palme d'or "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda, "Never Look Away" de Florian Henckel von Donnersmarck, "Roma" de Alfonso Cuarón et "Capharnaüm" de Nadine Labaki (Prix du jury sur la Croisette).

Un temps pressenti pour concourir dans la catégorie équivalente aux Oscars, le film, qui raconte l'histoire de Lara qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu'elle est née dans le corps d'un garçon, n'est cependant plus en lice pour ces autres distinctions américaines.

En revanche, il a récemment remporté le Prix de la découverte européenne lors de la 31e cérémonie des European Film Awards (EFA) à Séville. Ovationné à Cannes, "Girl" était par ailleurs revenu de la ville côtière française avec quatre distinctions au total, dont la fameuse Caméra d'Or.

Outre "Girl", "Beautiful Boy", premier film hollywoodien du réalisateur belge Felix Van Groeningen, est également dans la course aux Golden Globes par le biais du jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet, nommé dans la catégorie "Meilleur second rôle masculin".

"Vice" grand favori

De manière plus générale, "Vice", film biographique consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney, fait office de favori avec 6 nominations. Le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu "A Star Is Born", avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qui engrangent cinq nominations.

A égalité avec cinq citations, figurent "La Favorite" et son trio d'actrices en vogue (Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone) et "Green Book", qui met aux prises Mahershala Ali (Oscar du meilleur second rôle dans "Moonlight") et Viggo Mortensen.

"BlacKkKlansman", film de Spike Lee inspiré par l'histoire réelle d'un policier noir ayant infiltré le Ku Klux Klan, et le très attendu "Retour de Mary Poppins" avec Emily Blunt dans le rôle titre, complètent le podium avec quatre nominations chacun.

Les Golden Globes font partie des récompenses les plus prestigieuses du cinéma avec les Oscars. Remis par 90 membres de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, ils constituent un indicateur des films ayant de bonnes chances pour les Oscars.