Le film belgo-néerlandais "Vechtmeisje" remporte un prix européen jeunesse

Als haar ouders in een vechtscheiding verwikkeld raken, verhuist de eigenzinnige en licht ontvlambare Bo met haar moeder en broer naar een Amsterdamse buitenwijk. Daar introduceert buurmeisje Joy haar bij de kickboksclub. De twaalfjarige blijkt een natuurtalent en mag al snel meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. Maar door de scheiding van haar ouders is ze afgeleid en komt de wedstrijd steeds meer in gevaar. Bo moet in dit drama leren zich te beheersen en accepteren dat ze niet alles onder controle heeft.