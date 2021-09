Le Fil de l’Histoire : La guerre 1939-1945 - BD pour adolescents curieux...

La collection du Fil de l’Histoire s’adresse à des adolescents pour leur raconter, en bande dessinée, des périodes clés de notre Histoire, avec un H majuscule.

3 images fil de l'histoire © dupuis

D’album en album, au long de quelque 35 pages complétées par un petit dossier, Ariane raconte et explique à son petit frère Nino les tenants et aboutissants d’un fait historique, d‘un personnage, d’une thématique particulière. Et les sujets abordés sont nombreux : la peste, l’esclavage, Gandhi, Marie Curie… Et, aujourd’hui, la guerre 1939-1945. Avec trois focus : la Belgique en terrain de guerre, la France entre collaboration et résistance, et l’Allemagne nazie. Le sujet est vaste, c’est vrai. Mais Fabrice Erre, le scénariste, est docteur en histoire, et professeur de lycée. Il a donc l’habitude de s’adresser à des jeunes. Et le dessinateur, Sylvain Savoia, use dans cette série d’un graphisme simple, direct, avec les deux personnages centraux non réalistes et, souvent, avec le sujet abordé, semi-réaliste, voire pleinement réaliste.

3 images au fil de l'histoire © dupuis

Et le premier de ces livres, " La Belgique en terrain de guerre ", parle de chez nous. Et il le fait de manière très claire… On y explique ce que fut la neutralité de la Belgique, ce que fut son armée de défense. Il rappelle que le Luxembourg fut battu en un jour, les Pays-Bas en 5 jours, et la Belgique en 18 jours. Ce livre nous montre la place géopolitique de la Belgique pendant la deuxième guerre mondiale, sans manichéisme, et sans langue de bois non plus. Les auteurs nous y parlent de la politique de l’occupant nazi avantageant, pour des raisons raciales, le côté néerlandophone de notre pays. Pour des raison politiques, aussi, appliquant le fameux adage : diviser pour régner. Ils nous parlent de ce que fut la question royale. Ils définissent certains mots, comme propagande… Un très bon travail, incontestablement, simple sans être simpliste, et qui en apprendra aux adolescents comme aux adultes ! Et les deux autres livres sont de même qualité.

3 images le fil de l'histoire © dupuis

" Entre collaboration et résistance ", le livre consacré à la France dresse le portrait d’un pays éclaté entre Pétain et De Gaulle, un pays à la collaboration très forte, à la résistance importante et agissant pour des motivations très variées, un pays mal préparé et trop sûr de lui. Il nous parle également de ceux qu’on oublie souvent, les malgré-nous, ces Alsaciens engagés de force dans l’armée allemande. Quant au troisième petit livre, " L’Allemagne Nazie ", il définit ce qu’est le racisme, la façon dont il est devenu un moyen de pouvoir absolu et, ma foi, accepté en Allemagne, il nous parle de camps de concentration, de la Shoah, mais aussi du sort réservé aux Tziganes, aux handicapés, aux apatrides, aux homosexuels. Ces trois petits livres dessinent ainsi un panorama géopolitique de ce que fut cette guerre atroce, en élargissant même ce paysage à l’Afrique, enjeu de bien des intérêts, militaires et économiques… Cette collection, le Fil de l’Histoire, est une vraie belle réussite… Et ces trois livres consacrées à la deuxième guerre mondiale sont passionnants, intelligents, et ne manquent même pas, ici et là, d’un certain humour. Jacques Schraûwen " Le fil de l’histoire ", trois volumes consacrés à la guerre 39-45, par Savoia au dessin et Erre au scénario, et c’est paru chez Dupuis…