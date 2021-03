Le festival Rock Werchter annulé et reporté à 2022 à cause du coronavirus : "La pilule est terriblement amère"

Rock Werchter n’aura pas lieu cette année, a annoncé l’organisation du festival ce mardi par voie de communiqué, estimant qu'il "est impossible de préparer normalement le festival et d'avoir la certitude, une fois sa date fixée, qu'il pourra avoir lieu dans son format habituel". Il faudra donc attendre 2022 pour que les passionnés de musique puissent à nouveau fouler des pieds la plaine du festival. La prochaine édition aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2022.

"Cette décision n’a vraiment pas été prise à la légère. Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes beaucoup entretenus avec les autorités, des experts et des représentants d’autres festivals, l’objectif étant d’assurer un redémarrage en toute sécurité. Car la sécurité et la santé de nos fans, de l’équipe et des collaborateurs, ainsi que des artistes sont toujours nos priorités n°1", a commenté l’organisation de Rock Werchter.

Une bonne décision, mais une pilule amère

"Reporter une nouvelle fois le festival est la bonne décision, mais la pilule est évidemment amère, terriblement amère, indique encore le communiqué. Ce report a un impact sur beaucoup de gens : nos collaborateurs fixes, les équipes techniques, les fournisseurs, les artistes et leur entourage, toutes les associations locales… Cela fait déjà un an que notre secteur est à l’arrêt. S’il y a de la lumière au bout du tunnel, des jours sombres attendent encore le secteur, et ce même si les activités peuvent reprendre bientôt, prudemment."

Nous sommes un pays de festivals, nous voulons et devons le rester

"Le secteur de la musique live, il y a peu encore si florissant, est pratiquement exsangue et a besoin de votre soutien. Nous comptons sur les différents gouvernements. La Belgique est connue dans le monde entier pour ses festivals. Nous sommes un pays de festivals, nous voulons et devons le rester."

Les festivaliers qui étaient déjà en possession d'un ticket seront prochainement contactés par Tickmaster. Ces tickets seront automatiquement transférés pour l'édition 2022, mais pourront aussi être transformés en bons à valoir.