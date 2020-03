Le festival Made In Asia est reporté au mois de septembre

En raison de l’impact mondial du COVID-19, la quasi-totalité des invités asiatiques au festival Made in Asia ne peuvent plus se déplacer suite aux mesures prises dans leurs pays respectifs. De plus, beaucoup d’exposants importent des produits provenant des régions du monde touchées et sont confrontés à des problèmes de logistique. Etant donné les problèmes grandissants rencontrés ces derniers jours, il devient difficile pour les organisateurs de garantir la qualité de ce festival et de toutes les activités qui y étaient prévues.

"Pour ces différentes raisons, nous avons le regret de vous informer que l’édition qui devait avoir lieu les 13, 14 et 15 mars 2020 doit être postposée aux 4, 5 et 6 septembre à Brussels Expo", explique l'organisation par communiqué.

Les tickets restent valables pour la prochaine édition de Made in Asia les 4, 5 et 6 septembre 2020. Les détenteurs de tickets qui en font la demande seront remboursés. Tous les partenaires, exposants et invités seront contactés personnellement dans les jours qui suivent afin de définir les prochaines étapes.