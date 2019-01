Le Festival de la BD d'Angoulême touché par le superpouvoir d'attraction de Batman.

C’est sans hésitation la sensation de ce 46e Festival de la BD d’Angoulême. L’expo consacrée à Batman attire la toute grosse foule. Il faut faire plus de 2 heures de file pour pénétrer dans l’Alpha, la médiathèque de la ville, où le super-héros s’expose, et découvrir la reconstitution des « lieux de vie » de la chauve-souris. Batman a 80 ans cette année. Le festival de la BD d’Angoulême a décidé de lui consacrer une énorme expo. Et l’on se presse en masse pour la parcourir. Il y a bien sûr les plus anciens fans dont la lecture des ouvrages de Frank Miller ou Alan Moore a nourri l’enthousiasme. Mais il y a aussi les plus jeunes qui sont influencés par les films de super-héros, s qui partent chaque année à l’assaut des grands écrans, et qui ont relancé le mythe.

A l’inverse du type en slip rouge, "son côté simple humain permet une identification rapide " - © G. Vanderberghe Batman est né en 1939. Juste un an après Superman. « Ses créateurs avaient décidé de le différencier complètement de Superman », explique Yann Graf, commissaire de l’exposition et éditeur chez « Urban Comics ». A l’inverse du type en slip rouge, « il porte un masque, son costume est terne, noir et gris, et surtout il n’a pas de superpouvoirs. Malgré tout, le succès est immédiat. Son côté simple humain permet une identification rapide ». Les lieux de la chauve-souris Dans l’exposition, on retrouve, en reproduction « grandeur nature », les endroits clefs de la vie de Batman : la rue où ses parents ont été assassinés, la Batcave où il observe Gotham sur ses écrans avant d’intervenir, et puis il y a aussi l’asile d’Arkham où sont emprisonnés ses principaux ennemis.

"La réputation du Joker est telle qu’il pourrait faire de l’ombre à Batman", affirme Yann Graf. - © G. Vandenberghe « Batman est le super-héros qui dispose des ennemis les plus efficaces » affirme Yann Graf. « Poison Ivy, l’épouvantail et surtout le Joker sont des réussites totales. La réputation du Joker est telle qu’il pourrait faire de l’ombre à Batman. Un film consacré uniquement à ce vilain devrait d’ailleurs sortir en octobre prochain ». Les nombreuses planches originales exposées permettent aussi de suivre l’évolution graphique du personnage depuis 80 ans. Il est devenu de plus en plus sombre. Presque un psychopathe… Mais ce qui explique le succès de la chauve-souris, c’est aussi sa capacité à s’adapter à toutes les époques. « En 1939, les USA sont en crise, le New Deal du président Roosevelt est un demi-échec. Les villes voient leurs populations gonfler. La criminalité explose… Et Batman est la solution » explique Yann Graf. « Il cherche à effrayer les malfrats et fait tout pour sauver sa ville, Gotham City, un résumé de l’Amérique. » Cette exposition de 600 m² a coûté la bagatelle de 200.000 euros mais l’immersion dans le monde sombre de Batman est une réussite.

Interview de Yann Graf, éditeur chez Urban Comics et commissaire de l’expo Batman

Festival BD d'Angoulême: expo Batman - © Tous droits réservés