Le Festival de Cannes débute ce mardi, les Belges seront présents en force

Habitués du Festival de Cannes, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Virginie Efira ou encore Jérémie Renier sont cette année encore attendus sur la Croisette, où ils porteront trois films retenus en compétition. La présence belge sera également assurée dans la section "Un Certain Regard" ainsi qu'à la Quinzaine des réalisateurs et à la Semaine de la critique, par le biais de productions et coproductions.

Les frères Dardenne, présents à Cannes en 2016 avec "La fille inconnue", tenteront cette fois de décrocher la Palme d'Or avec le film "Le Jeune Ahmed", qui tourne autour de la radicalisation. Par le passé, les cinéastes se sont déjà emparés à deux reprises de la récompense suprême avec "Rosetta" et "L'Enfant". Le duo sera également représenté en compétition par le biais de sa société de production "Les films du fleuve", impliquée dans "Sorry, We Missed You" de Ken Loach.

Jérémie Renier et Virginie Efira seront également de la partie

Révélé adolescent par les Dardenne, Jérémie Renier, qui avait monté les marches pour "L'Amant double" de François Ozon en 2017, fera une infidélité aux frères au profit de "Frankie" d'Ira Sachs, coproduit par la société belge Beluga Tree.

De son côté, Virginie Efira, qui avait foulé le tapis rouge en 2018 pour la projection hors compétition du long métrage "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche, sera de retour sur la Côte d'Azur à l'occasion de la présentation de "Sibyl" de la Française Justine Triet, coproduction belge de Scope Pictures dans laquelle la Belge tient le rôle principal.

"Le Jeune Ahmed", "Sorry, We Missed You", "Frankie" et "Sibyl" concourront notamment face à "The Dead Don't Die" de Jim Jarmush (présenté en ouverture), "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, "Douleur et gloire" de Pedro Almodóvar, "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin, "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan, "Une vie cachée" de Terrence Malick ou encore "Atlantique" de Mati Diop (dans lequel Frakas Productions est impliqué).

Sous la présidence du réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, le jury sera entre autres composé de l'actrice américaine Elle Fanning, de l'auteur français de BD Enki Bilal et des réalisateurs grec Yorgos Lanthimos et français Robin Campillo.

Toujours en sélection officielle, "Un Certain Regard", qui vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus, aura aussi sa touche belge, par le biais de coproductions comme "Chambre 212" du Français Christophe Honoré, de "Papicha" de l'Algérienne Mounia Meddour ou encore "Adam" de la Marocaine Maryam Touzani (avec Lubna Azabal à l'affiche). Le jeune réalisateur flamand Lukas Dhont, dont le long métrage "Girl" avait remporté la Caméra d'Or du meilleur premier film l'an dernier, fera par ailleurs partie du jury de cette section.

La Quinzaine des réalisateurs, principale section parallèle du festival, accueillera pour sa part "Ghost Tropic" du réalisateur flamand Bas Devos, "Oleg" du Letton Juris Kursietis et "Alice et le maire" du Français Nicolas Pariser, trois coproductions belges. La Quinzaine vise à mettre en lumière le travail de jeunes auteurs ainsi qu'à saluer les œuvres de cinéastes reconnus.

"Nuestras Madres" de César Diaz et "Lucia en el limbo" de Valentina Maurel, films belges francophones, ont eux été retenus pour la Semaine de la critique, section consacrée aux cinéastes débutants, de même que la coproduction "Vivarium" de Lorcan Finnegan.

Le Festival de Cannes débute mardi et se tient jusqu'au 25 mai dans la ville côtière française.