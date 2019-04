Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection : 19 films en compétition dont celui des Dardenne

Dix-neuf films ont pour l’instant été retenus en compétition pour la Palme d’or, plus haute distinction du Festival de Cannes, remportée l’an dernier par « Une affaire de famille » du Japonais Hirokazu Kore-eda, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général, précisant que certains ajouts seront annoncés dans les jours qui viennent.

« Romantique et politique sera cette sélection », a annoncé d’emblée Thierry Frémaux en début de conférence de presse. « Vous verrez des réalisatrices, des premiers films, des Américains, des zombies, des manipulations génétiques, des peintres et des peintresses (sic), des chanteurs, des flics, des parasites, des mafiosos violents et des juges intègres, des chômeurs, des migrants », a-t-il ajouté. Il y aura « une certaine prédominance du cinéma de genre » et « des films de petits groupes humains, et parfois d’individus qui se battent contre l’adversité », ainsi que « de beaux portraits féminins ».

« The Dead Don’t Die » de Jim Jarmush ouvrira la 72ème édition du festival. Le long-métrage concourra notamment face au jeune Ahmed » de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, « Douleur et gloire » de Pedro Almodóvar, « Roubaix, une lumière » d’Arnaud Desplechin, « Matthias et Maxime » de Xavier Dolan, « Sorry we missed you » de Ken Loach (coproduit par Les films du fleuve, maison de production des frères Dardenne), « Une vie cachée » de Terrence Malick, « Frankie » d’Ira Sachs (avec Jérémie Renier et coproduit par la société belge Beluga Tree) ou encore « Atlantique » de Mati Diop (coproduction belge via Frakas Productions).

Le film de Tarantino, pas encore terminé, viendra peut-être s’ajouter

Le dernier opus de Quentin Tarantino, « Once Upon A Time In Hollywood » avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, n’a pas été cité car « encore au montage », mais pourrait faire partie de la sélection s’il est prêt à temps.

Le jury qui remettra la Palme d’or sera cette année présidé par le cinéaste mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu.

Outre les longs-métrages en compétition, seize films ont été retenus dans la section « Un certain regard », qui présente des films dits atypiques ou de réalisateurs encore peu connus, cinq hors compétition, un en séance de minuit et six en séances spéciales.

Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai dans la ville côtière française.