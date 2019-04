Le festival Couleur Café dévoile les derniers noms de son affiche

Couleur café : cultiver sa différence - JT 13h - 30/06/2018 On s'intéresse au festival Couleur Café dans la suite de ce journal. Festival familial qui a débuté vendredi au pied de l'Atomium. Hip-Hop et musiques du monde sont à l'honneur. Mais Couleur Café, vous allez le voir, c'est bien plus que des concerts.