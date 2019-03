Le FBI reprend l'enquête liée à Jussie Smollett, accusé d'avoir inventé une agression homophobe

Il y a quelques mois, L'acteur américain noir et homosexuel Jussie Smollett, star de la série "Empire" avait affirmé avoir été victime d'une agression raciste et homophobe. Quelques mois plus tard, La police, qui avait déjà fait état de ses doutes, avait annoncé qu'il était considéré comme un "suspect" dans le cadre de l'enquête et l'acteur avait finalement été arrêté pour dépôt de fausse plainte. Alors que les charges avaient été abandonnées hier à la surprise générale, le FBI a décidé de reprendre l'enquête.



C'est le président Donald Trump lui même qui l'a affirmé. "Le FBI et le DOJ (Departement of Justice) vont examiner le cas scandaleux de Jussie Smollett à Chicago", a tweeté Donald Trump. "C’est une honte pour notre pays!", a-t'il rajouté. Le président américain s'était déjà offusqué de l'affaire après son inculpation pour dépôt de fausse plainte. "Qu’en est-il de MAGA et des dizaines de millions de personnes que vous avez insultées avec vos commentaires racistes et dangereux!?", lui avait demandé sur Twitter le président américain en février dernier.

Le FBI va donc étudier les raisons de cet abandon des charges. "Smollett a commis cette mise en scène. Est-ce que je pense que justice a été rendue ? Non. Je pense que cette ville mérite des excuses. Mon boulot en tant qu’officier de police est d’enquêter, trouver des preuves, et les présenter au procureur. C’est ce que j’ai fait. Je soutiens l’enquête de mes détectives", a expliqué Eddie Johnson, superintendant de la police de Chicago, dans une conférence de presse citée par le média américain Out.

L'avocate de l'acteur, Patricia Brown Holmes, avait pourtant affirmé en début de semaine que "tous les chefs d’inculpation contre Jussie Smollett ont été abandonnés et effacés de son casier judiciaire". "Jussie a été attaqué par deux personnes qu’il n’a pas pu identifier le 29 janvier", avait-elle déclaré dans un communiqué.

Devant le tribunal de Chicago, l'acteur, depuis évincé de la série, avait plaidé non coupable de fausse plainte. Selon le procureur, l'acteur devraiit faire des travaux d’intérêt général et ne pas demander le remboursement des 10.000 dollars payés pour sa libération sous caution. L'affaire ne semble donc pas encore totalement close.