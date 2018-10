Le documentaire belge "Manu" d'Emmanuelle Bonmariage en lice au Festival d'Amsterdam

Le documentaire belge "Manu", réalisé par Emmanuelle Bonmariage, sera présenté en compétition dans la section First Appearance, dédiée aux premiers films, lors du Festival international du documentaire d'Amsterdam, annonce mercredi Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué. Plus grand festival européen du film documentaire, l'événement proposera plus de 250 films du 14 au 25 novembre.

Dans son documentaire, la réalisatrice filme son père Manu Bonmariage, cinéaste belge connu comme le père spirituel de Strip-tease, atteint de la maladie d'Alzheimer. "Alors que sa mémoire lui joue des tours, sa fille Emmanuelle interroge son trajet de vie et réalise le portrait d'un homme proche des personnages du cinéma du direct qu'il a tant aimé filmer", indique Wallonie Bruxelles Images.

"Manu" est produit par "Clin d'Oeil Films", en coproduction avec le Centre bruxellois de l'audiovisuel (CBA), la RTBF et Canvas. Le documentaire a notamment bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Audiovisuel de Flandre (VAF) et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.