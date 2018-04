Le DJ Avicii faisait don de millions d'euros à des associations caritatives

Le DJ mondialement connu Avicii, qui a perdu la vie à Oman le 20 avril dernier, avait fait don de millions d'euros à des associations caritatives. Divers médias britanniques comme le quotidien Metro affirment que diverses associations de lutte contre la pauvreté et la faim ont pu lancer différents projets grâce à la générosité de l'artiste.

Une information confirmée par certaines de ces œuvres de charité qui ont fait part de leur reconnaissance. C'est notamment le cas de Radiohjälpen, une association suédoise qui a tenu à remercier publiquement Avicii sur son compte Twitter.

"Pas besoin" de tout cet argent

En 2013, Tim Bergling de son vrai nom, avait également organisé une tournée pour Feeding America afin de récolter un million d'euros. Un an plus tard, le DJ expliquait lors d'une interview qu'il se rendait bien compte qu'il n'avait pas besoin de tout cet argent. "Quand vous avez un tel excès d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus raisonnable, la plus humaine et la plus évidente est de le donner", avait-il expliqué.

Les circonstances de sa mort sont encore assez floues. Jeudi dernier, sa famille publiait une lettre ouverte qui semble laisser entendre que l'artiste se serait suicidé. Il se pourrait également qu'il soit décédé des suites de la pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool, qu'il combattait depuis quelques années. Le mystère reste, pour le moment, entier.