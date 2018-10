Le cube de Viva For Life s'installera à Nivelles du 17 au 23 décembre

Ce 17 octobre marque le coup d'envoi de la 6e édition de Viva For Life, opération visant à récolter des dons pour lutter contre la précarité infantile. Et la date n'a pas été choisie au hasard, il s'agit en effet de la journée internationale de lutte contre la pauvreté.

D'octobre à décembre, des défis seront organisés en Wallonie et à Bruxelles au profit de l'opération. Les détails par ici. Et du 17 au 23 décembre, trois animateurs radio s'enfermeront pendant 6 jours et 6 nuits sans manger de nourriture solide, dans un studio de verre situé sur la Grand-Place de Nivelles. Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver assureront ainsi 144 heures d’émission en direct au profit de la cause.

Depuis la création de Viva For Life en 2013, plus de 356 projets au sein de 190 associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté ont pu être soutenus grâce aux 14 millions d'euros de dons récoltés.

80.000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté

En FWB, on estime que 80.000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Pour rompre le cercle intergénérationnel de la pauvreté, des associations se mobilisent pour donner accès à ces enfants à un encadrement et des prises en charge de qualité dès la naissance. Et ce, pour agir sur les facteurs de socialisation, les compétences cognitives et socio-émotionnelles. Les ASBL bénéficiant des dons récoltés ont été sélectionnées sur candidature par un jury d'experts indépendants. Trois catégories de financement sont proposées: le renforcement du personnel, l'intervention dans les travaux et l'achat de matériel et le soutien financier dans l'acquisition d'un véhicule.

Notons qu'après Zazie en 2015, Julien Doré en 2016 et Slimane en 2017, c'est Amir qui viendra libérer les trois animateurs le 23 décembre.

