Le CSA ouvre un dossier sur l'émission de RTL "Les 48 heures des Bourgmestres"

Le secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été saisi de plusieurs plaintes concernant l'opération "Les 48 heures des Bourgmestres" qui a été diffusée en direct sur RTL Play, RTL info et Facebook du 3 au 5 septembre 2018, indique-t-il jeudi.

Trois journalistes de la chaîne se sont relayés jour et nuit pour interroger pendant 10 minutes les 281 bourgmestres des communes francophones de Wallonie et Bruxelles. Un véritable marathon qui a duré 48 heures: certains bourgmestres ont donc été interviewés à 4 ou 5 heures du matin.Les plaignants regrettent que cette opération mette uniquement en valeur les bourgmestres dans chaque commune tandis que les autres tendances politiques présentes au niveau local ne bénéficient pas, à ce jour, de la même médiatisation. Le règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale, approuvé par l'arrêté de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) du 31 janvier 2018, prévoit que "les éditeurs assurent l'équilibre et la représentativité des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques dans l'ensemble des programmes qu'ils diffusent" (article 4). Pour ce faire, l'éditeur doit prendre en compte le niveau de l'élection - en l'espèce, le niveau communal - et l'impact des programmes concernés.

Il stipule également que "lorsqu'un éditeur diffuse des programmes qui, pris individuellement, ne présentent pas toutes les tendances (...) de manière équilibrée, il doit assurer l'équilibre et la représentativité dans la programmation globale de son service, sur l'ensemble de la période électorale" (article 10).