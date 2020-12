Le coronavirus omniprésent dans les recherches des Belges sur Google en 2020

Parmi les bilans traditionnels qui pointent à la fin de l’année, le traditionnel rapport de Google des recherches les plus fréquentes de l’année ne déroge pas à la règle pour 2020. Le moteur de recherche révèle ce mercredi les recherches les plus fréquentes encodées par les Belges dans sa célèbre barre de recherche. Sans surprise, c’est le coronavirus qui a été au cœur des recherches dans notre pays, suivi pas l’élection présidentielle américaine.

Les symptômes, le confinement, la situation dans les pays frontaliers mais aussi la question "comment faire des masques", l’épidémie de Covid-19 a été au centre des attentions des Belges sur le célèbre moteur de recherche.

Mais le confinement a lui aussi eu une influence notable sur les termes encodés sur Google qui a constaté une nette augmentation des recherches concernant la cuisine. Si beaucoup sont passés aux fourneaux, le type de préparations culinaires a été différent au sud et au nord du pays. Côté francophone, ce sont les recettes pour le pain, la mousse au chocolat ou encore les pancakes qui ont eu la cote. Le nord du pays s’est plutôt intéressé à la façon de façonner des breuvages puisqu’à côté de recettes de brownies, ce sont les recettes de smoothies et de mojitos qui ont eu le plus de succès en Flandre.

Les récentes élections influencent les recherches de personnalités

Les élections américaines ont également été suivies avec attention dans nos frontières. C’est du moins ce que le classement des personnalités les plus encodées dans la barre de recherche de Google laisse entendre. Joe Biden, qui a remporté l’élection américaine face à Donald Trump, et sa co-listière Kamala Harris occupent respectivement la première et la quatrième place du classement des personnalités politiques internationales les plus tendances sur le moteur de recherche.

Du côté des personnalités politiques belges, Petra De Sutter (Groen) est devenue la politicienne la plus populaire de la toile. La vice-première ministre, chargée de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste est également la première ministre transgenre d’un gouvernement belge. Elle devance Sophie Wilmès, première femme à avoir accédé au poste de Première ministre, et Maggie De Block, chargée sous le précédent gouvernement de la Santé, des Affaires sociales et de l’Asile et la Migration.

Cette année fût également marquée par la disparition d’un nombre de personnalités fortement appréciées du grand public. Ainsi, de nombreuses recherches ont été effectuées au sujet du joueur de basket Kobe Bryant, de la chanteuse et actrice Annie Cordy et du joueur de football Diego Maradona. Les Belges ont également été émus par le décès de l’Américain George Floyd, et par la naissance du mouvement Black Lives Matter.