Le coronavirus, fruit d’une "manipulation mondiale" ? "Hold-Up", un docu soutenu par des milliers de contributeurs

Seul Philippe Douste-Blazy, ancien ministre français de la Santé, a fait marche arrière. Sur Twitter, il écrit : "[Hold-Up] m’a été présenté comme un documentaire sur l’épidémie de Covid-19 et j’ai répondu, comme toujours, aux questions qui m’ont été posées. Je n’ai pas vu ce film et s’il y a le moindre caractère complotiste, je veux dire le plus clairement possible que je m’en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion aux moments douloureux que nous vivons."

Résultat : tous les codes du documentaire télévisuel sont respectés. Interviews sur fond noir, musique qui respecte les lois du genre, ralentis à certains moments clés du discours, documents et images d’archives mis en évidence… on est loin du clip complotiste où une voix de synthèse débite un texte pendant que des photos défilent en fondu enchaîné.

Un virus jusqu’ici inconnu qui provoque une crise sanitaire et économique, des mois d’incertitudes, de doutes, d’attente d’un vaccin… Le Covid-19 a bouleversé nos vies. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Et pourquoi en est-on arrivé là ? Autant de questions sans réponse claire et définitive. Et si tout ça n’était finalement qu’un vaste projet de domination mondiale orchestré par une poignée de puissants pour contrôler ce qu’il reste encore à contrôler, tout en se débarrassant des plus faibles ?

La faute à Bill Gates

Le film passe en revue les différentes étapes de l’année 2020 : le confinement, le port du masque, le débat autour de l’efficacité de l’hydroxychloroquine… avant d’en arriver (au bout d’une bonne heure) au coeur du propos. Bill Gates, qui avait prédit la pandémie avant tout le monde en 2015, a-t-il en réalité imaginé un plan pour contrôler l’humanité ?

Les personnes interviewées et la voix off insistent : on vous ment, on vous cache des choses. En fait, tout est très simple. "Ce qui est compliqué en général c’est juste pour empêcher les gens de penser ou de s’approprier un savoir. On va utiliser des mots bien compliqués pour parler de quelque chose qui est très simple. Aujourd’hui, la science est devenue une religion avec des apostats, des inquisitions", affirme un intervenant.

"Ce que la plupart des gens ignorent, c’est que la médecine n’est pas une science", abonde Jean-Dominique Michel, un Suisse qui se définit comme anthropologue de la santé et dont nous vous parlions déjà en octobre dernier. C'est sans doute pour ça que, comme le souligne le générique de fin, les trois chauffeurs de taxi qui rythment le film avec leurs analyses personnelles "avaient déjà tout compris".

A problème complexe, réponse simple

Apporter des réponses clé en main à des problèmes complexes, on n’est pas loin du mécanisme des théories du complot. Un procédé détaillé par le sociologue Gérald Bronner en 2013 dans son livre "La démocratie des crédules". "Les mythes du complot sont des serpents de mer de l’imaginaire humain et tout d’abord parce qu’ils rendent de grands services à notre soif de comprendre le monde, analyse ce professeur de sociologie à l’université Paris-Diderot. En effet, ces mythes sont fondés sur un effet de dévoilement très satisfaisant pour l’esprit, un sentiment proche de ce que nous ressentons lorsque nous découvrons la solution d’une énigme. Il s’agit de donner une cohérence à des faits qui n’en avaient pas jusque-là."

Au bout de deux heures, tout s’éclaire, selon la voix off : "L’avantage avec un virus devenu soudainement pandémique grâce aux recherches de l’homme c’est que beaucoup de situations deviennent un peu plus compréhensibles." Un discours qui peut séduire face à un virus qu’on apprend à connaître tous les jours, qui nous inquiète… et qui fait l’objet d’études et de contre-études parfois très médiatisées.

S’ensuit cette affirmation : le Covid a surtout pour but de permettre le "great reset", un programme bien réel du forum économique mondial, dont le but serait en fait d’imposer en vrac la 5G, le paiement sans contact, les vaccins ou encore le contrôle des individus.

Tout ça n’annoncerait donc qu’une "Troisième Guerre mondiale, une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l’ont fait, il y a un holocauste qui va éliminer la partie la plus pauvre de l’humanité […] dont les riches n’ont plus besoin", conclut Monique Pinçon-Charlot. Une thèse qu’elle avait déjà développé en mai dernier pour parler… du réchauffement climatique.

Le discours porté par Hold-Up semble avoir de beaux jours devant lui. Une collecte lancée sur le site internet Tipeee a permis de récolter près de 107.000 euros supplémentaires pour financer le film. Et le compteur continuait de monter ce jeudi 12 novembre. D’autant que "Hold-Up" est repris par des personnalités qui disposent d’une large audience, tel le rappeur Booba ou l’actrice Sophie Marceau qui ont évoqué le film sur leurs comptes Instagram respectifs.