Le concert géant pour l'anniversaire du festival de Woodstock est annulé

Musiques - Woodstock, 50 ans déjà - 31/07/2019 Retrouvez les émissions en intégralité sur https://www.france.tv/france-2/telematin/replay-videos/?at_medium=custom2&at_campaign=800&at_custom1=description&at_custom2=telematin Chroniqueur : Alex Jaffray Le festival Woodstock fête cette année ses 50 ans. Retour sur les grands moments de l’histoire d’un festival aussi mythique que catastrophique. Woodstock relève du miracle et dépasse l’entendement : D’un côté un line-up mythique (Jimi Hendrix, Santana, The Who, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival...) et l’exploit d’avoir rassemblé 400 000 personnes pendant trois jours par amour de la musique et de la paix. On peut dire que ce festival relève de l’ordre du « miracle ». De l’autre c’était la première fois qu’un festival était organisé en plein air, par des gens qui avaient reçus beaucoup d’argent mais qui n’y connaissaient pas grand-chose : les gens étaient dans la boue, n’avaient pas de quoi boire ou manger, les artistes coincés dans les embouteillages.