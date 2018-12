Le clip "Thriller" de Michael Jackson a 35 ans

2 décembre 1983. La chaîne musicale américaine MTV en est encore à ses balbutiements mais s'apprête à frapper un très grand coup avec la diffusion, en première internationale, du nouveau clip vidéo de Michael Jackson. "Thriller", issu de l'album éponyme sorti un an plus tôt, en est le septième extrait. Ces derniers mois, Michael Jackson, dont la carrière a débuté en 1969 avec les Jackson 5, est devenu une star avec "Billie Jean" et "Beat it". Looks, chorégraphies, plans: les deux clips ont marqué durablement les esprits. Avec "Thriller", le chanteur va entrer dans une autre dimension et révolutionner à tout jamais les codes visuels de l'industrie musicale. Après 35 ans, "Thriller" demeure LA référence.

"Thriller" n'est pas un clip à proprement parler mais un "short film", un court-métrage. A l'époque, les clips durent le temps d'une chanson, entre 3 minutes 30 et 5 minutes. Michael Jackson porte ici la durée à 14 minutes. Musique, danse et scénario aux nombreux rebondissements vont s'entremêler dans le cadre d'un projet ambitieux, unique en son genre. Le projet est également très cher pour les années 80: près d'un demi-million de dollars dont 150.000 déboursés par l'artiste lui-même, le reste par MTV, la maison de disques Epic et des partenaires privés.

Une chorégraphie unique

Pour le concrétiser sa vision, Jackson se tourne vers le réalisateur John Landis, l'auteur du film "Le loup garou de Londres", capable selon Michael Jackson d'allier récit d'épouvante (le thème de la chanson "Thriller"), effets spéciaux réalistes et danses sur un fond funky-soul. Le chorégraphe sera Michael Peters qui a déjà conçu celle de "Beat it" - le danseur avec la veste en cuir blanche et les lunettes noires, c'est Michael Peters.

Pour réussir le pari "Thriller", il faut également une partenaire à Michael Jackson. Jeune, jolie, Black. Ola Ray, mannequin de 23 ans, ex-playmate Playboy est choisie pour donner le change. Ses prises de parole sont limitées, depuis le coup de la panne le long d'un bois jusqu'à la fin de son cauchemar. Sa prestation tient surtout dans ses cris d'horreur.

Michael Jackson a une chanson produite par Quincy Jones, un scénario, un financement, un réalisateur, un chorégraphe, une partenaire... Lui manque une veste iconique, en cuir rouge barrée d'un V en bandes noires (vendue aux enchères en 2011 pour 1,8 million de dollars). En octobre 1983, le tournage peut débuter, à Los Angeles.

Consécration

Deux mois plus tard, lorsque le clip est diffusé pour la première fois sur MTV, le standard explose. A l'époque, YouTube n'existe pas et Internet encore moins. Pour espérer revoir la vidéo, les Américains sont obligés de faire pression sur la chaîne de télévision à coup d'appels téléphoniques. La demande est folle. Tout le monde réclame la transformation de l'artiste en loup garou, la parade des morts vivants au son de la voix de Vincent Price, le zombie qui perd son bras, l'autre qui régurgite de l'hémoglobine, les répliques cultes ("I am not like other guys", "It's only a movie")... Sans oublier ce ballet à l'unisson porté par l'instrumentale du morceau et l'épilogue: le cauchemar n'en est pas un, Michael Jackson est bel et bien possédé! L'oeuvre allie moments de tensions et de suspenses. C'est une réussite. Le clip achève la consécration de l'album "Thriller" pour en faire le plus vendu de tous les temps.

La vidéo entre dans la postérité. Elle remporte deux Grammy awards en 1984 et 1985 (cette année-là pour la cassette vidéo du making of) et quatre MTW Awards dont celui du meilleur clip de tous les temps en 1999. Pendant 35 ans, il va inspirer des générations de chanteurs et de réalisateurs désireux de rivaliser avec "Thriller". Madonna, Dire Straits, Genesis, Prince, Puff Daddy, Mylène Farmer en France, Janet la soeur de Michael rivaliseront d'idées pour eux aussi laisser une trace. Michael Jackson himself est pris à son propre piège et repousse constamment les limites. Chacun de ses prochains clips se doit d'égaler "Thriller" en terme de durée, d'intensité, de coût. "Bad", "Smooth criminal", "Black or White", "Remember the time", "They don't care about us" ou encore "Ghosts" font plus de 10 minutes ou presque. Ils surprennent autant... mais pas plus que "Thriller", la vidéo la plus visionnée sur le compte YouTube officiel de Michael Jackson.