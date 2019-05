Eurovision: le jury de la Biélorussie révoqué, le classement entièrement revu

Le 18 mai dernier marquait la 64e édition de l’Eurovision à Tel Aviv et son grand gagnant : Duncan Laurence pour les Pays-Bas. Mais ce 22 mai, soit quatre jours plus tard, l’Eurovision a publié un communiqué pour annoncer du changement dans le classement à cause de la Biélorussie.

« Le jury de la Biélorussie a été révoqué suite à la divulgation de ses votes lors de la première demi-finale, ce qui est contraire aux règles du concours Eurovision de la chanson. Afin de se conformer aux règlements, l’UER a travaillé avec la société Digame pour créer un résultat de substitution, calculé sur la base des résultats d’autres pays affichant des résultats de vote similaires, approuvé par la société Ernst & Young, afin de déterminer les votes du jury biélorusse pour la grande finale., » indique le concours dans un communiqué.

En résumé, pour départager les candidats en lice lors de la première demi-finale le 14 mai, les autres pays devaient fournir un classement de leurs candidats préférés et le garder secret jusqu’à la finale. Ce que la Biélorussie n’a pas respecté puisque ce classement a été évoqué lors d’une interview. « Une erreur humaine. »

Les résultats finaux ont donc été recomptés. Rassurez-vous, le top 4 reste inchangé, mais on ne peut pas dire de même pour d’autres pays.