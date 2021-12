Le chercheur belge Bruno Clerckx obtient la prestigieuse médaille Blondel pour ses travaux sur les transferts de données sur smartphone

Auparavant, le téléchargement de données sur smartphone prenait parfois du temps : c’est lié au système multi-antennes, qui fait que les données transmises passent par plusieurs relais avant d’arriver au récepteur. Mais depuis plusieurs années, un algorithme a permis de synchroniser ces antennes : le débit de données peut donc augmenter et les données arrivent plus facilement. Cet algorithme est l’œuvre d’un chercheur de l’UCLouvain, Bruno Clerckx. Il a reçu ce lundi la prestigieuse médaille Blondel, qui récompense les travaux d’exception dans le domaine de la technologie électronique, par la Société de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information et de la communication (SEE), basée à Paris.

Selon cette société, Bruno Clerckx a fait "des contributions exceptionnellement remarquables dans le milieu académique", grâce à ses travaux sur les systèmes de communication sans fil multi-antennes (MIMO en anglais) et de transmission d’énergies. "Les travaux de Bruno Clerckx ont révélé l’importance de l’interaction entre la modélisation des canaux et le traitement du signal pour la conception de systèmes MIMO", estime la SEE. Elle précise que ses inventions ont été saluées dans le monde entier et utilisées dans les techniques de codage de la 4G et la 5G.