Le chanteur soul américain Bill Withers est décédé à l'âge de 81 ans, rapportent vendredi plusieurs médias internationaux.

L'artiste a succombé lundi à Los Angeles à la suite d'un problème cardiaque, selon une déclaration de la famille transmise à l'agence de presse américaine Associated Press.

Bill Withers est connu pour avoir composé des morceaux comme 'Ain't No Sunshine', 'Lean On Me' et 'Grandma's Hands', devenus des classiques de la musique soul.