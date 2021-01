Le Chanteur Perdu – Didier Tronchet à la poursuite de sa jeunesse !

le chanteur perdu - © Dupuis

Pour Didier Tronchet, l’auteur de ce livre, le moteur essentiel de son travail, c’est l’émotion. Son scénario est simple.

Jean, son double de papier, est en burn-out. Il a l’impression que son existence s’est vécue sans lui. Perdu dans sa déprime, se sent totalement différent. Différent de ce que furent ses rêves, différent de ce que la société veut qu’il soit. Et un souvenir vient le harceler, celui d’un chanteur qui a accompagné ses jeunes années, un chanteur à texte comme on disait. Un chanteur qui a disparu du jour au lendemain des antennes et qu’il décide de retrouver, au long d’un périple qui l’emmène jusque dans une île près de Madagascar.