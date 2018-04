Le chanteur français Jacques Higelin est mort ce vendredi matin à Paris. L'information a été confirmée par la famille à l'AFP.

Le père d'Arthur H, Izia Higelin et du réalisateur Kên Higelin s'est éteint à l'âge de 77 ans. Auteur, compositeur, interprète et comédien, Jacques Higelin a signé une vingtainie d'albums avec notamment des tubes comme "Champagne" et "Tombé du ciel".

En 2015, il avait fêté ses 50 ans de carrière à la Philharmonie de Paris.