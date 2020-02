Le chanteur français Graeme Allwright est décédé à l'âge de 93 ans

Sacrée bouteille - 16/02/2020 Provided to YouTube by Universal Music Group Sacrée bouteille · Graeme Allwright Emmene-Moi ℗ 1968 Mercury Music Group Released on: 1991-01-01 Associated Performer, Music Director & Conductor: Christian Chevallier Producer: André Chapelle Translator: Graeme Allwright Author, Composer: Tom Paxton Auto-generated by YouTube.