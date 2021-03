Le chanteur et parolier sénégalais Thione Seck est décédé à l'âge de 66 ans

Le chanteur et parolier Thione Seck, l'un des seigneurs de la musique sénégalaise depuis une quarantaine d'années, est décédé dimanche à l'âge de 66 ans à Dakar, a-t-on appris auprès de son avocat, Ousmane Seye.

Ancien chanteur du légendaire Orchestre Baobab et fondateur du groupe "Raam Daam", Thione Seck était l'un des plus célèbres musiciens du pays avec Youssou Ndour, Omar Pène, Ismaël Lô ou encore son propre fils, Wally Seck. "Il est décédé ce matin d'une maladie au centre hospitalier de Fann" à Dakar, a déclaré à l'AFP Me Seye, confirmant une information de la presse sénégalaise.