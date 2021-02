Le chanteur de reggae Tonton David, interprète de "Chacun sa route", est décédé à 53 ans

Pionnier du reggae francophone, le chanteur et auteur Tonton David s'est éteint ce mardi soir. Il avait été rendu célèbre dans toute la francophonie grâce à son tube intitulé "Chacun sa route", bande originale du film "Un indien dans la ville", sorti en 1994. L'annonce de son décès a enflammé les réseaux sociaux très tôt dans la soirée, mais a longtemps été démentie par sa famille. Mais l'information a été par la suite confirmée aux alentours de 21h30.

Né en octobre 1967 sur l'île de la Réunion, il a débarqué dans la capitale française avec ses parents alors qu'il était encore un enfant. De son vrai nom David Grammont, il a endossé le surnom de Tonton David à la fin des années 80, période durant laquelle sa carrière s'envole tandis qu'il sort ses premiers disques.

Son plus grand succès est dans conteste le titre "Chacun sa route", enregistré avec Manu Katché et Manu Oryema. Il figure dans la bande originale du film "Un indien dans la ville" (1994) qui a totalisé près de 8 millions d'entrées dans les salles obscures. La chanson qui accompagnait Mimi-Siku dans les rues de Paris est quant à elle restée dans toutes les têtes près de 27 ans plus tard.