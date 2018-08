Le centre de la capitale vibrera aux sons du Brussels Summer Festival dès mardi soir

La 17e édition du Brussels Summer Festival (BSF) débutera mardi soir, à 18h00, dans le centre de la capitale. Sa programmation condensée sur cinq jours au lieu de dix ne semble pas affecter la fréquentation, les ventes de tickets étant plus élevées que l'an passé à la même période, selon le nouveau directeur Fabrizio Gentile. En 2017, près de 117.000 festivaliers avaient pris part à l'évènement.

Les pass "One day" sont presque tous vendus pour le jeudi 16 août et le samedi 18 août. Les têtes d'affiche qui se produiront sur la place des Palais sont les rappeurs Orelsan et Roméo Elvis x Le Motel jeudi ainsi que le groupe de l'acteur américain Jared Leto "Thirty Seconds to Mars" et Arsenal samedi. D'autres grands noms, comme le groupe de rock belge dEUS ou le groupe électro-rock français Shaka Ponk, attireront les foules les autres jours. "La scène de la place des Palais a évolué", souligne Fabrizio Gentile. "Elle a une avancée au milieu du public et elle est un peu plus basse, ce qui permettra d'être très proche des artistes. C'est une expérience à vivre!" La scène de la place du Musée a, elle, été transformée en scène ouverte, ce qui permettra d'accueillir un plus large public. Le lieu sera propice aux découvertes musicales, avec notamment Lylac, Sage et Wild Shetler mercredi.

L'ambiance plus intimiste de la salle de La Madeleine s'y prêtera également. Mardi, les groupes belges Atome et Sonnfjord, entre autres, y sont attendus, avant Noa Moon et Fùgù Mango le lendemain. Au Mont des Arts, les soirées seront plus thématiques, comme celle du 15 août dédiée à la chanson française avec Camille et Raphaël. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de l'évènement, www.bsf.be, mais aussi sur l'application mobile qui a été améliorée cette année. Y figurent notamment les horaires des métros ajoutés spécialement pour le festival.