Le célèbre médecin-animateur Michel Cymes réquisitionné pour prêter main-forte au personnel soignant

En pleine crise du coronavirus, celui qui prodigue ses bons conseils santé depuis plus de dix ans à la radio et à la télé a décidé de se retrousser les manches. C'est le célèbre médecin-animateur Michel Cymes qui l'a annoncé lui-même. Ce mercredi, il a été contacté afin d'aider dès ce jeudi le personnel soignant en hôpital.

Très connu auprès du grand public belge comme français pour ses apparations tant télévisées que radiophoniques, le docteur Michel Cymes fait en effet également partie de la réserve sanitaire de nos voisins français. Sur le plateau de C à vous, le médecin a expliqué qu'après (re)formation aux gestes de base, lui et d'autres confrères allaient faire les infirmiers, et non pas les médecins.

Depuis l'arrêt des consultations dans l'hopital parisien où il travaille, Michel Cymes s'était montré disponible. "Tous les jours, je recevais un mail de mon chef de service pour me dire si le lendemain on avait besoin de moi, notamment aux urgences. L’idée, c’était d’aller soulager les urgentistes et les réanimateurs qui n’en pouvaient plus" a-t-il expliqué. Jusqu'à ce courriel de mercredi.