Le CDJ a constaté qu’une séquence du JT de la RTBF qui évoquait un rapport d’enquête du Conseil de l’Europe sur des allégations de corruption créait un amalgame entre les faits reprochés à un des membres belges de l’Assemblée

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 25 septembre 2019 qu’une séquence du JT de la RTBF (La Une), consacrée au rapport du groupe d’enquête indépendant du Conseil de l’Europe sur des allégations de corruption à l’encontre de membres de son assemblée parlementaire, dont certaines visaient Alain Destexhe, n’avait, dans la version diffusée à 13h, pas respecté l’article 3 (déformation d’information) du Code de déontologie.

Le CDJ a en effet constaté que la présentation des faits dans la séquence diffusée à 13h prêtait à confusion sur l’issue qui y avait été donnée par le groupe d’enquête du Conseil de l’Europe, créant un amalgame entre conflit d’intérêts et corruption et laissant planer l’ambiguïté sur la nature exacte des décisions prises par l’Assemblée du Conseil de l’Europe dans chacun de ces cas. Le CDJ a estimé par contre que le manquement observé à 13h ne s’appliquait pas à la séquence du 19h30 qui avait été modifiée dès que le journaliste et le média avaient pris connaissance de leur erreur. Le CDJ a cependant relevé que la rectification qui était intervenue à 19h30 ne constituait pas une rectification explicite au sens de l’art. 6 du Code de déontologie.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.