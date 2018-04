Le Burger Quiz d'Alain Chabat fait son retour, pour le plus grand plaisir des fans (vidéos)

Sur le plateau rien n'a changé ou presque. Alain Chabat habillé en serveur est toujours là pour poser des questions aux équipes "mayo" et "ketchup" disposées de part et d'autres d'un plateau aux allures de restaurant fast-food.

Une émission culte des années 2000 faisait son retour ce mercredi soir en France. Le "Burger Quiz", un jeu télévisé diffusé sur Canal+ de 2001 à 2002, est revenu sur le petit écran sur le coup de 21h. C'est la chaîne TMC qui accueillait le programme imaginé à l'époque par Alain Chabat et Abd-el-Kader Aoun.

Dès le début de l'émission le ton est donné. "Ça y est, c'est reparti pour Burger Quiz saison 2", lance Alain Chabat avant d'enchaîner avec une - fausse - revue de tweets assassins (et pour cause, l'émission est enregistrée).

"Nuggets", "Sel ou poivre", "Menus" et "l'Addition"... les épreuves s'enchaînent, mélange de questions de culture générale et de devinettes absurdes. On citera notamment celle-ci : "Le film 'La Boum' raconte la vie d'une djihadiste. Vrai ou faux ?".

Les deux candidats sont aidés par des célébrités. Pour le premier épisode, il y avait notamment Gérard Darmon, Audrey Tautou ou encore Edouard Baer. Le but : atteindre les 25 "miams" pour participer au "Burger de la mort" et remporter les 1000 euros.

Le Burger Quiz, c'est aussi l'esprit des Nuls, la bande dont faisait partie Alain Chabat avec Bruno Carette, Chantal Lauby et Dominique Farrugia à la fin des années 80. Il y a aussi un peu d'"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", un film sorti à la même époque que la première mouture du Burger Quiz. En 2000-2001, plusieurs acteurs du film dirigé par Alain Chabat entouraient déjà les candidats.

Critiques... positives

Les réseaux sociaux n'ont pas manqué de s'enflammer positivement. Plutôt rare quand il s'agit d'un "remake" qui surfe sur la vague nostalgique. "Alain Chabat qui revient à la télé avec une chronique 'juif arabe ou les deux' alors que personne n'arrive à en parler sans bégayer depuis des années, quel génie", notait un internaute. "La meilleure émission du monde est de retour", ajoutait un autre soutenu par un troisième saluant "Même liberté de ton qu'il y a 16 ans".

Dans la presse aussi, on se réjouit. "Grand retour (réussi)" pour LCI, "Toujours aussi bon" pour le Parisien, tandis que Le Figaro pointe un "énorme succès" d'audiences. Mais ce retour ne durera pas. Alain Chabat a déjà prévenu qu'il n'y aura qu'une vingtaine d'épisode.