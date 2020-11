Le boxeur américain Mike Tyson à propos du roi des Belges Léopold II : "Il était brutal, c'était un monstre"

Faisant référence au livre " Les Fantômes du roi Léopold" d’Adam Hochschild , sorti en 1998, les trois débatteurs rappellent l’existence de la célèbre photo de ce père assis à côté de la main coupée de sa fille et la démographie au Congo à la fin du 19e et au début du 20e siècles. "On estimait à 20 millions la population congolaise quand le roi Léopold est arrivé."

Sur sa chaîne Youtube et son podcast "Hotboxin' with Mike Tyson" (103.000 abonnés), le cogneur originaire de Brooklyn a abordé le passé colonial de la Belgique. Dans une vidéo de près de quatre minutes intitulée "Le roi Léopold II a tué 8 à 10 millions de personnes", Mike Tyson revient sur les controversés liées au règne du deuxième roi des Belges et sa mainmise sur le Congo, sa propriété personnelle. Un débat qui a refait surface chez nous au printemps dernier avec l’émergence du mouvement "Black Lives Matter" et les demandes de décolonisation de l’espace public dans nos villes .

Un comeback ultra-médiatisé pour "Iron Mike" , plus jeune champion du monde de l’histoire du noble art dans sa catégorie, qui s’accompagne d’une campagne promotionnelle. Sur les réseaux sociaux, dans les médias américains, Mike Tyson enchaîne les apparitions soit pour évoquer sa préparation, à l’âge où d’autres ont raccroché définitivement les gants depuis longtemps mais aussi son opinion sur la boxe en particulier et l’état du monde en général.

Mike Tyson coupe, avançant erronément l’année de la mort du roi à 1902 (au lieu de 1909). Il indique que ce dernier "a pu agir en toute impunité avant qu’on ne l’arrête, à la fin. Il était devenu tellement brutal". En studio, on évoque l’image du Roi en Europe, comparé à "un héros". "Et puis ils se sont rendu compte de ce qu’il faisait", reprend le boxeur. "Ils se disent : 'Oh, ce gars est un monstre'."

Je couperai la main de ta fille, je vais castrer ton fils

Selon les sources, la population locale était de 20 millions de personnes avant la mort de "8 à 10 millions" de Congolais poursuit-on dans le studio – un chiffre revu à la baisse par certains historiens. "Et les 50% des survivants avaient un membre en moins, parce que s’ils ne travaillaient pas assez, on leur coupait la main."

Mike Tyson reprend la parole : "Non, non ! Ils amputaient les femmes et les bébés. On disait : si tu ne ramènes pas une telle quantité de caoutchouc aujourd’hui, je couperais la main de ta fille, je vais castrer ton fils…" Revenant sur la photo du père, Justin Wren parle de la chose la plus "diabolique" que l’on puisse imaginer.

40% d’ancêtres du Congo

Le rôle des pionniers de la marque de whisky Jameson est également épinglé. James Jameson fit par exemple dévorer une fillette à des cannibales : c’était en 1887 dans le vaste Congo de Léopold II. "C’est ce que les gens de l’élite faisaient", enchaîne Mike Tyson. "Surtout au 19e siècle, lors de l’âge d’or, ils faisaient des expériences sur des personnes qu’ils considéraient comme inférieures à eux."

Les trois participants à la discussion évoquent enfin les zoos humains, en Europe comme aux Etats-Unis, notamment lors de l’exposition universelle de Saint-Louis de 1904, regroupant des tribus venues d’Afrique "nourries avec des bananes, avec les singes". Dans cette même série de podcasts, Mike Tyson a récemment révélé avoir 40% d’ancêtres originaires du Congo, d'où probablement cette connexion avec l'ancienne colonie belge.