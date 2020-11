Le Belge Francis Goffin à la présidence de l’Alliance européenne de radio numérique

Le Belge Francis Goffin a été désigné président de l’Alliance européenne de radio numérique (European Digital Radio Alliance – EDRA), annonce jeudi maradio.be, le projet coopératif réunissant le secteur radiophonique belge public et privé dont il est également le président.

Le but de l’EDRA est de promouvoir la radio numérique au niveau européen. Cette alliance regroupe 25 stations ou groupes radio européens de 13 pays différents, soit plus de 300 stations écoutées par quelque 130 millions de personnes.

Parmi les réalisations de cet organisme, on retrouve notamment l’obligation pour les constructeurs automobiles de rendre l’autoradio de toutes les voitures neuves compatibles avec le DAB +. La directive européenne en ce sens entre d’ailleurs en vigueur le 20 décembre prochain.

Grâce au travail de l’EDRA, les Etats-membres de l’Union européenne peuvent adopter des mesures pour accélérer la mise sur le marché de récepteurs radio compatibles DAB +, faisant graduellement disparaître ceux qui ne sont que FM et/ou AM.

Maintenant que la radio numérique est bien établie en Europe en DAB + et via internet, la stratégie de l’alliance se focalise sur la promotion de la relation directe des stations avec leurs auditeurs, dans un contexte où les plateformes numériques globales ne cessent de croître et concurrencent de plus en plus les stations de radio.

Le message de Francis Goffin aux stations de radio à travers le continent est dès lors de s’allier sur la distribution et de jouer la concurrence sur les contenus. A l’image de ce qu’a fait maRadio.be en Belgique, en développant la plateforme commune Radioplayer.be et en promouvant le DAB + pour tout le secteur des radios belges francophones.