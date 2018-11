Le Belge Chris Dercon prend la présidence du Grand Palais de Paris

Le Belge Chris Dercon deviendra le 1er jenvier le nouveau président de l'un des établissements culturels les plus fréquentés de Paris, le Grand Palais.

Ancien directeur du musée londonien Tate Modern et plus récemment du théâtre de la Volksbühne de Berlin, le sexagénaire originaire de Lier, en province d'Anvers, a été proposé par le ministère de la Culture et confirmé mercredi matin par le conseil des ministres à la tête de la Réunion des Musées nationaux, qui incluent le Grand Palais.

Historien de l'art de formation et commissaire d'exposition, il prendra ses fonctions le 1er janvier 2019.