Le Bélarus, exclu de l'Eurovision avec sa chanson "Je vais t'apprendre", dénonce une décision "politiquement motivée"

La deuxième chanson proposée par Galasy Zmesta était plus nuancée, mais le meneur du groupe a révélé samedi à l'agence de presse russe Ria Novosti que la signification de cette fable sur un lapin, des poulets d'élevage et un renard "est tout à fait évidente". "Que l'Europe aie peur d'autoriser une chanson sur scène sur des lapins, c'est une honte finale et absolue", a dénoncé vendredi soir sur Telegram la société bélarusse de radiodiffusion.

Ivan Eïsmont, qui dirige le comité de sélection pour l'Eurovision du Bélarus, a pour sa part fustigé samedi auprès de Ria Novosti une disqualification "politiquement motivée".

Le Bélarus, pays autoritaire niché entre Russie et Union européenne, est secoué par des troubles politiques d'envergure depuis la réélection contestée en août du président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Des manifestations d'une ampleur sans précédent ont eu lieu quasiment chaque weekend pendant des mois, pour la plupart sévèrement réprimée par la police. Des milliers de personnes ont été arrêtées et les meneurs de la contestation ont été emprisonnés ou contraints à l'exil.

L'UE a imposé des sanctions envers M. Loukachenko et des haut responsables de son gouvernement. L'Eurovision, qui attire chaque année des millions de téléspectateurs, avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.