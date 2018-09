Le 64e concours Eurovision de la chanson se tiendra à Tel-Aviv, et non à Jérusalem

La prochaine édition du concours Eurovision de la chanson aura lieu à Tel-Aviv, en Israël, a annoncé jeudi l'Eurovision Song Contest (ESC), qui s'occupe la logistique de l'événement. Les demi-finales sont programmées les 14 et 16 mai 2019 tandis que la grande finale est fixée au 18 mai.

La chanteuse israélienne Netta avait remporté en mai dernier le concours Eurovision de la chanson organisé au Portugal avec un morceau intitulé "Toy". Le pays lauréat doit traditionnellement organiser l'édition suivante.

Israël, qui a participé au concours 42 fois depuis sa première apparition en 1973, devait présenter deux villes candidates et Tel-Aviv a été choisie par l'ESC, qui "a présenté une offre très créative et convaincante dans tous les domaines requis".

L'organisation de l'Eurovision en Israël a déjà suscité des remous. Au début du mois de septembre, des dizaines de personnalités comptant dans le monde de la culture avaient prié l'European Broadcasting Union (EBU), à l'initiative de ce concours, d'organiser l'épreuve dans un autre pays.

"Nous attendons de recevoir des garanties du Premier ministre cette semaine en ce qui concerne la sécurité, l'accès à l'événement pour tous, la liberté d'expression et pour assurer la nature non-politique de l'épreuve", a souligné Frank-Dieter Freiling, président de l'ESC, dans un communiqué. "Ces garanties sont nécessaires pour continuer à planifier l'événement et faire respecter les valeurs de diversité et d'inclusion de l'Eurovision."

L'Eurovision se targue d'être regardé par quelque 200 millions de téléspectateurs dans le monde.