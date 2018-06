Le 28 juin 1997, Mike Tyson arrachait l'oreille d'Evander Holyfield (vidéo)

C'est une des scènes qui a marqué l'histoire de la boxe: il y a 20 ans, le 28 juin 1997, Mike Tyson, en plein combat, arrachait un bout de l'oreille d'Evander Holyfield... avec ses dents!

La scène se passe à Las Vegas. L'atmosphère est électrique et il plane dans la salle un parfum de revanche: Mike Tyson et Evander Holyfield s’affrontent pour la deuxième fois en moins d’un an. En jeu: le titre de champion du monde des poids lourds. Mais surtout, Tyson veut à tout prix prendre sa revanche après avoir perdu le "combat de l’année" le 9 novembre 1996, peu après ses trois ans de prison pur une histoire de viol.

Les contacts "tête à tête" sont nombreux. Sur l'un d'eux, Holyfield blesse l’arcade sourcilière de Tyson. Celui-ci est furieux. Pendant le troisième round, il profite d'un accrochage avec son adversaire pour le mordre à l'oreille droite... avec une telle force qu'il lui arrache la partie supérieure de l'oreille!