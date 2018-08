Le 17ème Brussels Summer Festival débute mardi: une édition raccourcie, reliftée, repensée

La 17ème édition du Brussel Summer Festival s’ouvre ce mardi à Bruxelles. Une édition raccourcie, elle passe de 10 à 5 jours, tout en gardant une programmation très éclectique : musique électronique, pop, rock, hip hop et chanson française : une cinquantaine de concerts sur les 4 scènes habituelles. Fabrizio Gentile dirige le BSF. "La raison pour laquelle nous avons décidé de raccourcir le Festival n’est pas économique. Nous avions constaté lors des éditions précédentes que sur les dix jours, il y avait énormément de "trous". Les détenteurs de Pass ne savaient plus quelle scène était ouverte, qui jouait où. Ca créait des baisses de rythme... Cette année, sur 5 jours, nous gardons le même nombre de scènes, et presqu’autant d’artistes que les années précédentes. Ce sera beaucoup plus concentré !!!"

Dans la salle de la Madeleine, l'atmosphère sera plutôt intimiste avec Charlotte ou Noa Moon Noa Moon - © Tous droits réservés Les plus grosses têtes d’affiches se produiront Place des Palais, mais également au Mont des Arts. Salle de la Madeleine, l’atmosphère sera plutôt intimiste, comme avec Charlotte ou Noa Moon. "La salle de la Madeleine peut accueillir 1500 personnes, mais elle reste une scène extrêmement intimiste, on est très près de la scène, très près de l’artiste….On va pouvoir vivre de bons moments !" La scène du Musée a été revue et corrigée. Avant c’était un chapiteau, et il y avait de gros problèmes d’accès. "On a gardé le petit format de cette scène, elle sera un tremplin pour des jeunes artistes (Lylac, Hollydays….) et un bel endroit pour découvrir des Antoine Chance, la rappeuse anversoise Charissa Parassiadis et son groupe Slongs.

Cette année, le hip hop sera très représenté sur les 4 scènes OrelSan - © DR "Le BSF existe depuis longtemps, nous avons un public fidèle. Mais de nouveaux visiteurs arrivent, on doit pouvoir se renouveler, s’adapter, écouter de nouveaux styles…Il y a plus de Hip hop cette année que les années précédentes. Mais le hip-hop, c’est la pop de maintenant ! Quand on regarde les résultats d’écoute chez les jeunes, on se doit de les représenter sur nos scènes, avec des artistes confirmés comme OrelSan, ou des talents émergents comme Lord Gasmique, par exemple". Cette année, les détenteurs d’un Pass 5-Day bénéficieront d’une réduction de 25 à 50% dans certains Musées comme le Mima, les Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bozar…. Une possibilité de découvrir les richesses culturelles à Bruxelles, avant le début des concerts.