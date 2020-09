Larmes, émotions et sourires : "Trois notes de musique" pour dire adieu à Annie Cordy (vidéos)

Le cercueil est arrivé au son de l'une de ses dernières chansons. Un adieu composé de "trois notes de musique". Trois notes au fil desquelles "Annie vous emmène [...] Trois notes et quelques mots, elle vous fait oublier les chagrin, les sanglots..." Des paroles qu'elle fredonnait dans son album "Ça me plait, pourvu que ça vous plaise" en 2012.

Proche des plus humbles, Annie Cordy avait aussi fréquenté les plus grands, a par ailleurs rappelé Emmanuelle Guilcher. Au point d'assister en 1956 au mariage du prince Rainier de Monaco et de Grace Kelly.

L'artiste avait su s'entourer aussi des plus grands noms de la profession. Parmi lesquels Claude Lemesle, qui a signé les paroles de nombreux tubes de la chanson française.

Le parolier a adressé ces mots à la défunte lors de la cérémonie de ce samedi : "Tu n’étais pas carriériste, tout au long de cette aventure artistique et humaine que tu as vécue, tu as chanté et interprété beaucoup d’entre nous, francophones, auteurs, compositeurs, autrices, compositrices. Ton répertoire a été un véritable kaléidoscope vivant, il y avait toutes les couleurs de la vie dans ce que tu chantais".