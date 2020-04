Lancer un concurrent mobile à Netflix en plein confinement : le pari osé de Quibi que nous avons testé

Investir 1,5 milliard d’euros dans un projet qui consiste à consommer de la vidéo ailleurs qu’à la maison, sur son smartphone. Subir la crise sanitaire du coronavirus et prendre acte du confinement qui touche 75% des Américains. Ce n’est pas tout à fait la façon dont les expérimentés Jeffrey Katzenberg (ex-Disney et ex-Dreamworks) et Meg Whitman (ex-Disney et ex-eBay) appréhendaient le lancement de leur nouveau bébé, Quibi. Quibi est un diminituf de "quick bites" qu’on peut traduire "rapides bouchées". Voilà résumé le projet Quibi : offrir des séries télé, des émissions de téléréalité, des documentaires, de l’info, etc., par "bouchées" de 10 minutes maximum. Une file à la poste ? Attendre un transport en commun ? Quibi vous propose, dès son lancement, 25 programmes, avec un certain nombre de stars d’Hollywood. Ainsi, la série mise en avant lors du lancement sur votre smartphone de l’application, Survive, est portée par Sophie Turner, Sansa Stark dans Game of thrones. On retrouve également Jennifer Lopez pour reality tv, Tituss Burgess dans un concours culinaire, Chance the Rapper pour des blagues, l’oscarisé Christoph Waltz dans un thriller, LeBron James, etc. L’offre est diversifiée et assez semblable à celle de Netflix, par exemple. L’ambition du duo Katzenberg/Whitman est claire : devenir le Netflix nomade.