La VRT suspend un épisode de la série FC De Kampioenen pour racisme

La VRT suspend la diffusion d’un épisode de la série populaire flamande FC De Kampioenen. La raison ? Des blagues douteuses sur un personnage noir. L’épisode Kamer te huur (Chambre à louer) retournera dans les archives de la VRT.

"Es-tu moins brun que quand tu étais en Afrique ?" "Ah, tu manges aussi avec un couteau. Et tu connais la confiture ?" "On ne peut pas faire confiance à ce nègre"… Voici quelques passages de l’épisode datant de 2012 qui concernent le personnage Dieudonné incarné par l’acteur Bodé Michael Owa.

Il loue une chambre à Pascalleke, la patronne du café. Depuis que la fille de Pascalleke a emménagé avec son conjoint, la mère se sent seule. Un peu de compagnie serait bien et Dieudonné cherche d’urgence un endroit où vivre. Le seul problème ? Dieudonné est noir, s’ensuit un choc culturel pour Pascalleke, du moins au début : "Es-tu moins brun que quand tu étais en Afrique ?"

Ou encore : "Ah, tu manges aussi avec un couteau. Et tu connais la confiture ?" Un peu plus tard, elle devient complètement "en phase" avec la culture africaine et se met à danser avec Dieudonné dans le salon, vêtue de vêtements africains avec des bananes sur la tête.

Cette bonne entente ne plaît pas à tout le monde : "On ne peut pas faire confiance à ce nègre", ajoute Fernand.

Ces extraits du deuxième épisode de la 13e saison passent mal. C’est pourquoi la VRT a décidé de ne pas diffuser l’épisode qui date d’il y a 18 ans, ni de le proposer en ligne. "Ça ne correspond plus à l’esprit actuel", explique-t-on du côté de la VRT "Les blagues sont condescendantes et inappropriées."

Pas une première

C’est le 24 juillet que l’épisode aurait dû être diffusé sur la chaîne publique flamande, mais la VRT passera directement à l’épisode suivant : "L’épisode restera dans nos archives. Nous n’allons pas effacer l’histoire."

Les émissions plus anciennes sont dorénavant analysées par un responsable de l’éthique professionnelle en collaboration avec la chaîne et des représentants de la cellule diversité.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la VRT décide de ne plus diffuser d’anciens épisodes de la série FC De Kampioenen. La semaine passée, l’épisode 152 n’est pas passé sur antenne car l’acteur Guy Van Sande qui y apparaissait a été condamné pour possession/diffusion et production de matériel pédopornographique.

Avertissement

Pour l’instant, on ne sait pas encore si l’épisode restera suspendu à jamais. Kamer te huur sera peut-être à nouveau disponible ultérieurement sur la plateforme en ligne VRT NU accompagné d’un avertissement.

La chaîne flamande n’est pas la seule à suspendre des épisodes en raison de propos racistes. La BBC avait par exemple retiré temporairement d’un épisode de la sitcom culte des années 1970 "Fawlty Towers", en raison "d’injures raciales". Elle a ensuite décidé de redonner accès à l’épisode, avec un message d’avertissement.