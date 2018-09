La VRT primée deux fois au festival de la Rose d'or à Berlin

Les programmes "Down the road" et "Sorry voor alles" diffusés sur Eén (VRT) ont chacun remporté ce jeudi soir un prix au prestigieux festival de la Rose d'or à Berlin, annonce la chaîne publique flamande sur Twitter.

Un Emmy gagné en 2017

Dans "Down the road", l'acteur Dieter Coppens suit six personnes atteintes du syndrome de Down (trisomie 21) lors d'un voyage. Le programme, qui attire près d’un million de personnes chaque semaine, était nommé dans la catégorie "reality and factual". Début septembre, lors de la saison 2 du programme, le groupe était parti au Cap en Afrique du Sud pour vivre trois semaines d'aventure.

Dans "Sorry voor alles" (désolé pour tout), nommé dans la catégorie "jeu télévisé", un Flamand ordinaire était suivi pendant un mois à l'aide d'une caméra cachée. L'émission avait déjà été récompensée en 2017 à New York d'un International Emmy Award du meilleur divertissement non-scénarisé.

La Rose d'or, un prix international, récompense "l'originalité, la qualité et la créativité dans un programme de divertissement."