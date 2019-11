La vie de Assange en danger: "il est l'ombre de lui-même", dit son avocat

Le traitement infligé à Julian Assange, accusé d'espionnage par Washington et menacé d'extradition vers les Etats-Unis, met sa vie "en danger", a estimé vendredi le Rapporteur de l'ONU sur la torture. Dans un communiqué, Nils Melzer a exprimé son "inquiétude face à la détérioration continue de la santé de Julian Assange depuis son arrestation et sa détention au début de cette année", affirmant que "sa vie était désormais en danger".

"A moins que le Royaume-Uni ne change d'urgence de cap et n'améliore sa situation inhumaine, l'exposition continue de Julian Assange à l'arbitraire et aux violations de ses droits pourrait bientôt lui coûter la vie", a-t-il déclaré. Cet expert indépendant de l'ONU et professeur de droit international avait rendu visite en mai, accompagné de médecins, au fondateur australien de WikiLeaks dans sa prison londonienne, un mois après son arrestation par la police britannique à l'ambassade d'Equateur.

A la suite de cette visite, Nils Melzer avait affirmé que Julian Assange avait été victime de "maux physiques" et présentait "tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses".

Enfermé 23 heures sur 24

Joint par nos soins, son avocat en Belgique Christophe Marchand confirme que l'état de santé du lanceur d'alerte est interpellant. "Je l'ai rencontré a deux reprises ce mois-ci. Au début, c'était assez compliqué car l'accès à ses avocats était limité mais on a réussi à le voir", précise-t-il. "Il est l'ombre de lui-même par rapport à la personne qu'on a pu rencontrer les années précédentes. C'est difficile maintenant d'avoir une conversation avec lui".

L'Etat britannique lui fait subir une torture

"C'est une véritable torture ce que l'Etat britannique lui fait subir. Il est resté huit ans dans le confinement de l'ambassade et depuis qu'il a été arrêté, il est détenu à l'isolement dans une prison de haute sécurité, enfermé 23h sur 24", déplore Christophe Marchand qui le présente comme une "personne extraordinaire, dans sa pensée et dans ce qu'il a ammené au monde en termes de nouvelles technologies".

Ses faits et gestes sont également surveillés en permanence pas une caméra rajoute l'avocat. "Il est poursuivi pour avoir diffusé de l'information, c'est un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique donc pour l'instant en Europe Occidentale, c'est véritablement un scandale".

"Cercle vicieux d'anxiété, de stress et d'impuissance, typique des personnes exposées à un isolement prolongé". Les termes utilisés par le commissaire de l'ONU sont graves mais Christophe Marchand les partage. "Pendant les 8 ans dans l'ambassade de l'Equateur à Londres, il était constamment enfermé et n'a pas eu un rayon de soleil sur son visage ni même à l'air pur. Maintenant, il est à nouveau enfermé seul. Forcément, il présente de graves dysfonctionnements psychologiques et physiques".