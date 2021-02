La vidéo de Mcfly et Carlito a dépassé les 10 millions de vues : en route pour l'Elysée

Les Youtubeurs Mcfly et Carlito ont relevé le défi lancé par Emmanuel Macron. Le dimanche 21 février, à l’invitation du président de la République, ils publiaient une vidéo pour sensibiliser aux gestes barrières.

Le titre intitulé "Je me souviens" multiplie les rimes riches, dont celle-ci : "Si l’on veut retrouver ces sensations d’hier, il faut appliquer les gestes barrières."

Avec plus de 10 millions de vues en quelques jours, le succès est donc au rendez-vous. Reste à voir si cette chanson sera plus efficace que les clips officiels du gouvernement qui s’enchaînent dans les médias ces derniers mois.

"Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l’Elysée", avait affirmé Emmanuel Macron avant la sortie de la vidéo. Le duo avait accepté de se prêter au jeu en échange d’un concours d’anecdotes avec le chef de l’Etat.

"Un feat avec le président"

"On va faire un feat [pour "featuring", terme qui désigne en France la participation d’un artiste sur un titre ou l’album de quelqu’un d’autre, NDLR] avec le président. Incroyable communauté que vous êtes, c’est monstrueux l’engouement là, on réagit à chaud là c’est insane on vous aime on va faire les choses bien", a réagi Raphaël Carlier, alias Carlito sur Twitter.

Et l’argent généré par la vidéo ? Les revenus "seront investis dans les Agoraé (épiceries solidaires) pour les étudiants, afin qu’ils puissent se nourrir, tout simplement".

En France comme dans d’autres pays en Europe, les étudiants payent en effet le prix de la crise sanitaire. Ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à l’aide alimentaire.