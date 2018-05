La vidéo choc du rappeur Childish Gambino atteint 100 millions de vues en 7 jours

La vidéo choc du rappeur Childish Gambino, qui interroge la société américaine sur son rapport au racisme, aux armes, à la violence et la consommation, a franchi dimanche le seuil des 100 millions de vues, un peu plus de sept jours seulement après sa mise en ligne.

Seules quatre vidéos musicales ont atteint cette barre symbolique en moins de temps: "Gentleman" du chanteur sud-coréen Psy, "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift, "Hello" d'Adele et "Wrecking Ball" de Miley Cyrus. Tournée dans un hangar géant, la vidéo de "This is America" (Voici l'Amérique) est devenue un phénomène de société, commenté à l'infini sur les réseaux sociaux. Avec ses paroles cryptiques et ses références multiples, le film à message de 4 minutes est l'objet de mille interprétations par des internautes qui cherchent à en décoder les moindres détails.