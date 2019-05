La version belge du "Google Assistant", disponible dès aujourd'hui

Les propriétaires d’Iphone connaissaient déjà Siri. Voici que son équivalent sur Android débarque en Belgique. Déjà disponible chez nos voisins français, l’assistant de Google lance sa version belge aujourd’hui. Concrètement, « Google Assistant » s’apparente, à ce que son nom indique, à un assistant vocal virtuel. Comme les PDG de grandes boîtes ont leur secrétaire pour gérer leur planning, fixer les rendez-vous, ou répondre au téléphone quand ils sont indisponibles, cet assistant vocal est là pour nous simplifier la vie. Via la fonctionnalité de commande vocale, il vous sera possible d’envoyer un message, écouter une chanson, ou encore effectuer une réservation dans votre pizzeria préférée.

L’application était déjà connue chez certains Belges francophones, car sa version française est disponible depuis un moment. Cependant, les informations disponibles étaient adaptées aux utilisateurs français. Désormais avec l’arrivée de sa version belge, le « Google Assistant » proposera des éléments d’actualité belge, chantera des chansons belges ou donnera les résultats des championnats belges de football. L’application sera également disponible dans les trois langues du Royaume : français, néerlandais et allemand.

Petite nouveauté par rapport aux versions disponibles dans les autres pays : ce « Google Assistant » peut être utilisé par des entreprises belges. C’est le cas de Proximus, Telenet ou encore Colruyt. « Les clients peuvent indiquer à leur assistant Google d’ajouter des produits de chez Colruyt. Ils peuvent ajouter des pommes, des poires, du pain. Et après, ils retrouvent les produits dans l’application Colruyt ou sur Colruyt.be. », précise Yanna Morren, la responsable presse de chez Colruyt.

Derrière cette technologie, l’intelligence artificielle

Le fonctionnement de cette application repose sur l’intelligence artificielle. Grâce à cette nouvelle technologie, le smartphone va, en quelque sorte, réagir de manière humaine, comme l’explique le responsable de Google Belgique, Thierry Geerts : « Il va répondre à mes questions sans que je doive apprendre des instructions compliquées. Je vais simplement dire bonjour. Il va simplement me répondre bonjour de façon naturelle avec la voix. Et donc, via l’intelligence artificielle, on peut interagir avec la voix plutôt qu’avec un clavier. C’est une bonne chose pour tout à chacun ».

Dans le futur, ce système sur lequel repose « Google Assistant » pourrait équiper les maisons dites connectées, à l’image de l’application « Alexa » lancée par Amazon. " Ce n’est, en effet, pas très pratique de toujours devoir sortir son téléphone. Ce système permettra donc, par exemple, de dire lorsqu’on est dans notre cuisine 'Hello frigo, je veux la recette du Waterzooi'. Et on obtiendra la recette du waterzooi. Ou si on est au volant de notre voiture, de lui demander de nous amener jusque Bruxelles et la voiture de nous amener à Bruxelles", détaille encore Thierry Geerts.

Le secteur est donc en pleine expansion. Mais une question essentielle demeure : ces assistants sont-ils capables de récolter nos informations personnelles sans qu’on le sache ?