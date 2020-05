La tournée 2021 d'Indochine évitera Bruxelles : "Le stade Roi Baudouin ne reçoit pas dignement le public"

Le groupe français Indochine a annoncé une tournée de concerts à l'été 2021, à l'occasion des 40 ans de cette formation. Pour promouvoir cette tournée, un livestream (en direct du Stade de France) a été organisé ce mardi sur YouTube, au cours duquel le chanteur Nicola Sirkis répondait aux questions des journalistes.

Le "Central Tour" passera par plusieurs grandes villes comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille. Mais il ne passera pas par le stade Roi Baudouin de Bruxelles. Pourquoi? Voici la réponse donnée par Nicolas Sirkis : "On a longtemps travaillé et visité et, malheureusement, on a constaté que le stade Baudouin n'était pas adéquat et ne recevait pas dignement le public. Je vais me faire beaucoup d'ennemis mais je m'en fous. Beaucoup de cars seront organisés à partir de la Belgique pour le concert de Lille qui se tiendra le 3 juillet 2021. On soigne le prix des places mais on soigne aussi le public", a-t-il insisté, évoquant un mauvais souvenir que lui a laissé un concert d'un "groupe anglais". "Lille n'est qu'à une heure de Bruxelles et pas loin de Mons", a-t-il ajouté.